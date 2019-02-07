В Петрозаводске от снега очистят улицу Попова

Завтра днем снегоуборочная техника будет работать на улице Попова и в районе транспортного кольца на пересечении Карельского и Комсомольского проспектов, сообщили в мэрии Петрозавосдка.

Сейчас сотрудники ООО "ТехРент" вывозят снег с улицы Луначарского. В ночь на 8 февраля предполагается очистка улиц Титова и Древлянка.

Сегодня с 20.30 будут проводиться снегоуборочные работы с вывозом снега с Гоголевского путепровода.

Проезд на данном участке будет временно ограничен.