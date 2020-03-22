В Петрозаводске должников по ЖКУ выселят из квартир в общежития

Две муниципальные квартиры будут освобождены неплательщиками по решениям суда, сообщили в администрации Петрозаводска.

Жители благоустроенной двухкомнатной квартиры на улице Нойбранденбургская более шести месяцев не платили за жилье и коммунальные услуги. На момент обращения в суд, сумма образовавшейся задолженности составляла 513 000 рублей. В квартире был введен режим полного ограничения режима потребления электрической энергии. По решению суда, вынесенного в конце 2019 года, граждане должны освободить квартиру. Им предоставлена комната в коммунальной квартире на улице Щорса.

Долг жильцов одной из квартир на улице Ключевой на момент обращения в суд превышал 160 тысяч рублей. 28 января 2020 года решением Петрозаводского городского суда исковые требования "Служба заказчика" о выселении удовлетворены. Должникам предоставлена комната в коммунальной квартире на улице Боровой. А в двухкомнатную квартиру площадью 44,5 квадратных метра въедут нуждающиеся.

В мэрии напомнили, что "Службой заказчика" создана горячая линия, по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за социальный наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона: 33-20-36. Список должников опубликован на сайте администрации Петрозаводска.