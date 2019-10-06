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Новости. Общество
10:21, 06 Октября 2019
фото: Подслушано в ПТЗ/ВКонтакте

В Петрозаводске должников за услуги ЖКХ "позорят" на всю улицу (ВИДЕО)

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"Водоканал" стал оригинальным способом бороться с теми, кто не платит за воду.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" разместили видео работы сотрудников "Водоканала" с петрозаводчанами, не оплачивающими услуги по водоснабжению и водоотведению. Микроавтобус предприятия останавливается у дома должника, и представители "Водоканала" через громкоговорители стыдят собственника на всю улицу. Сумма долга становится известна всем соседям.

"Погасите долг, не позорьтесь перед соседями", - вещают по громкоговорителю.

"Просто жесть! Они разъезжают по городу и перед домом на всю улицу через громкоговорители орут о моих долгах!!!!!! Я сам на них в суд подам!" - прокомментировано видео в паблике.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-06 10:44:52
Должники совсем обнаглели. Вышвырнуть из занимаемых квартир, пусть в картонных коробках живут.
Гость
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