В Петрозаводске должников за услуги ЖКХ "позорят" на всю улицу (ВИДЕО)

"Водоканал" стал оригинальным способом бороться с теми, кто не платит за воду.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" разместили видео работы сотрудников "Водоканала" с петрозаводчанами, не оплачивающими услуги по водоснабжению и водоотведению. Микроавтобус предприятия останавливается у дома должника, и представители "Водоканала" через громкоговорители стыдят собственника на всю улицу. Сумма долга становится известна всем соседям.

"Погасите долг, не позорьтесь перед соседями", - вещают по громкоговорителю.

"Просто жесть! Они разъезжают по городу и перед домом на всю улицу через громкоговорители орут о моих долгах!!!!!! Я сам на них в суд подам!" - прокомментировано видео в паблике.