В Петрозаводске должница добилась рассрочки через суд

На Ключевой прошел рейд по должникам-квартиросъемщикам в 10 домах, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Сотрудники Администрации Петрозаводска и судебные приставы обошли 11 квартир в 10 домах по улице Петрова и Сусанина.

Должниками оказались, в основном, пенсионеры. Долги варьируются от 15 тысяч до 2 млн рублей.

В одной из квартир должница обратилась с заявлением в Петрозаводский городской суд и получила право, по решению суда, на рассрочку.

Во втором адресе должник после рейда в течение трех дней пришел к судебному приставу и предоставил справку от "ЕРЦ "Город" о, том, что его долг полностью погашен.

В третьей квартире квартиросъемщика должника дома не оказалось, поэтому повестка о явке на прием к судебному приставу была вручена его супруге. На следующий день мужчина явился в службу судебных приставов и дал объяснения.

С начала года по решениям суда с должников по квартплате взыскано более двух с половиной миллионов рублей.