В Петрозаводске дорогу возле поликлиники освободили ото льда

Владимир Любарский рассказал о решении проблем с дренажем на двух дорогах города.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о решении проблем на двух дорогах, на которые давно жаловались горожане.

В первом случае ремонт понадобился на Аптекарском переулке, перед городской поликлиникой № 4. Там постоянно скапливалась вода, летом разрушая покрытие, а зимой замерзая в ледяные наросты, мешавшие двигаться пешеходам и автомобилям.

«Лекарский переулок благодаря республиканской субсидии в ближайшие дни заасфальтируют. Конечно, перед укладкой нового покрытия нужно было решить многолетнюю проблему. Сегодня в этом месте Кондопожское ДРСУ совместно со „Службой заказчика“ установили дренажную трубу. Теперь вода скапливаться на проезде не будет. Все работы подрядчик выполнил на безвозмездной основе», — написал глава города на своей странице в соцсети.

Ремонт понадобился и на аллее Алексея Мосунова — пешеходной дорожке возле школы № 20. Как объяснил Владимир Любарский, из-за того, что тропа находится в низине, ее надо вначале осушить, а затем насыпать.

«Для этого сегодня вдоль нее Кондопожское ДРСУ и „Служба заказчика“ начали прокладывать дренажную трубу. Когда тропа подсохнет, обязательно ее подсыпем», — заверил градоначальник.