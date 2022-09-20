В Петрозаводске дорожники высадили молодые деревья в Губернаторском саду

Сотрудники ФКУ Упрдор «Кола» поддержали экологическую акцию и посадили деревья в петрозаводском парке.

Сотрудники ФКУ Упрдор «Кола» совместно с представителем городской администрации и других предприятий и организаций высадили деревья в Губернаторском саду в Петрозаводске. Об этом информирует ФКУ Упрдор «Кола».

В парке появились более 70 саженцев различных растений: яблони, липы, дуба, клёна, ясеня, ели, березы и боярышника. Ранее на территории Губернаторского сада были снесены 40 аварийных деревьев.

Сообщается, что в минувшем году сотрудники ФКУ Упрдор «Кола» также принимали участие в осенней экологической акции, украсив саженцами вязов проспект Ленина в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что глава Санкт-Петербурга подарил Петрозаводску липы.