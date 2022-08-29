Глава Санкт-Петербурга подарил Петрозаводску липы

Александр Беглов подарил Петрозаводску 20 саженцев липы, а в ответ получил саженец карельской березы.

В администрации Петрозаводска рассказали о посещении карельской столицы губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе рабочего визита глава Северной столицы посетил ряд промышленных предприятий, провёл двухстороннюю встречу с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым, а также принял участие в бизнес-форуме двух регионов.

Завершая визит, Александр Беглов подарил Петрозаводску 20 саженцев липы. Подарок высадили на Санкт-Петербургской аллее, расположенной на улице Энгельса.

В акции посадки молодых деревьев, помимо Александра Беглова, приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, руководитель Петрозаводска Владимир Любарский, а также юнармейцы, кадеты, члены общества «Жители блокадного Ленинграда» и горожане.

«Я желаю руководству региона удачи в выполнении всех намеченных планов. Санкт-Петербург всегда будет рядом с Петрозаводском», — отметил Александр Беглов.

Владимир Любарский в ответ подарил губернатору Санкт-Петербурга саженец карельской березы.