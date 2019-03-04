В Петрозаводске доцент Хельсинкского университета расскажет о гражданской войне в Карелии

В понедельник, 4 марта, в рамках проекта "Открытый университет" пройдет лекция, посвященная истории Карелии.

В 19.00 в главном корпусе ПетрГУ на Ленина,33 пройдет лекция на тему "Карелы в 1917 году: выбор национальной стратегии. Гражданская война в Карелии: 1918-1922 гг.".

Ее прочитает доцент Хельсинкского университета Марина Александровна Витухновская-Кауппала.

На лекции пойдет разговор о сложных процессах, связанных как с попытками "перетягивания" карелов на свою сторону, так и с переломными моментами в российской и финской истории начала ХХ века. Материал лекций основан как на финских и российских исследованиях, так и на собственных многолетних изысканиях лектора, прежде всего базирующихся на материалах финских и российских архивов.