12:18, 04 Марта 2019
В Петрозаводске доцент Хельсинкского университета расскажет о гражданской войне в Карелии
Новости по теме
Загрузка...
В понедельник, 4 марта, в рамках проекта "Открытый университет" пройдет лекция, посвященная истории Карелии.
В 19.00 в главном корпусе ПетрГУ на Ленина,33 пройдет лекция на тему "Карелы в 1917 году: выбор национальной стратегии. Гражданская война в Карелии: 1918-1922 гг.".
Ее прочитает доцент Хельсинкского университета Марина Александровна Витухновская-Кауппала.
На лекции пойдет разговор о сложных процессах, связанных как с попытками "перетягивания" карелов на свою сторону, так и с переломными моментами в российской и финской истории начала ХХ века. Материал лекций основан как на финских и российских исследованиях, так и на собственных многолетних изысканиях лектора, прежде всего базирующихся на материалах финских и российских архивов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.02.2019, 12:15
28.02.2019, 21:30
02.03.2019, 12:08
25.02.2019, 10:43
28.02.2019, 10:45
25.02.2019, 13:30
Аналитика
01.03.2019 12:44
Политкухня
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
28.02.2019 13:50
28.02.2019 10:20
27.02.2019 14:46
Чтиво
01.03.2019 12:07
Без политики
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
28.02.2019 19:31
28.02.2019 13:03
28.02.2019 11:01
Медиа
Новое
Сегодня 16:26
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии