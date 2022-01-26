В Петрозаводске два ребенка попали под колеса автомобиля

Автомобиль сбил двух школьников на улице Железнодорожной.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 26 января, в 18.00 в районе дома 10 по улице Железнодорожной водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Одиннадцатилетние мальчики переходили проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал 11-летний школьник. Еще одному юному пешеходу, 11-летнему школьнику, была оказана разовая медицинская помощь, в дальнейшем лечении мальчик не нуждается.

Ранее грузовик сбил 7-летнего ребенка на трассе «Кола» в Карелии.