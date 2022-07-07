В Петрозаводске два водителя сели за руль пьяными и теперь рискуют оказаться за решеткой

За выходные в Петрозаводске автоинспекторы остановили 14 водителей за серьезные нарушения ПДД, сообщили в Госавтоинспекции города.

За выходные дни автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления 14 водителей. Из них девять были пьяны, причем двое уже привлекались к ответственности за подобное нарушение, а у пятерых не было водительских прав.

Водители, севшие пьяными за руль, должны будут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. При этом за повторное нарушение водители рискуют оказаться на 2 года за решеткой.

За вождение без прав нарушители заплатят от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

Госавтоинспекция призывает свидетелям сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.