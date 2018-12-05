В Петрозаводске дворник получил зарплату через трудовую инспекцию

Директор организации отказался заключать трудовой договор с сотрудником, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора общества с ограниченной ответственностью.

Работодатель уклонился от оформления трудового договора с жителем Петрозаводска, который с мая по август работал в данной организации дворником.

Постановлением Государственной инспекции труда в Республике Карелия руководителю общества назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Долг по заработной плате работнику выплачен.