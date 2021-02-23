В Петрозаводске дворники убирают снег с лестниц и детских площадок

Власти Петрозаводска рассказали, какие улицы города в этот раз убирают от снега.

Сотрудники "Городского комбината благоустройства" убирают от снега и мусора городские детские площадки. Подрядчик работает на улицах Ключевой (у дома № 14), Мурманской (у дома № 26), на проспектах Первомайском (у дома № 4) и Октябрьском (у дома № 4Б), на Берёзовой аллее, в парке Ямка и в сквере Ивана Сенькина. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

По информации мэрии, ежедневно сотрудники комбината расчищают и посыпают лестницы в разных районах города. Среди них – спуски в парках Берёзовая Роща, 70-летия Победы, Ямка, на проспектах Первомайском (возле дома № 9) и Александра Невского (у дома № 43), на улицах Ключевой, Сусанина, Калинина (возле домов №№ 43, 51 и 57), Кузьмина (у дома № 37), Антикайнена (у дома № 21), Вольной, на набережной Ла-Рошель и в железнодорожном переходе между улицами Фурманова и Максима Горького.

Коммунальщики убирают снег и посыпают пешеходные дорожки на аллеях Дружбы, Берёзовой, Кондопожской, Героев (возле Галереи Героев Советского Союза – уроженцев Карелии), Воинской Славы, в скверах Александра Пушкина, Центральном, Ивана Сенькина, 50-летия Пионерской Организации, Элиаса Лённрота, Кукковский Петух, парках Приозёрном, Зарецком, на площади Кирова.

Ранее сообщалось, что коммунальщики закапывают снегом подъезды к жилым домам в посёлке Карелии.