В Петрозаводске двум пьяным девушкам, подравшимся с мужчиной, потребовалась помощь врачей

В баре на улице Шотмана произошла драка, которую смогли остановить только сотрудники полиции, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги поступил в пять утра 17 декабря. Поломанные стулья, битая посуда, следы драки – такую картину застали сотрудники Росгвардии в баре на улице Шотмана.

Администратор заведения в рваной футболке – он разнимал гостей и сам пострадал – пояснил, что конфликт возник между 34-летним мужчиной и двумя девушками. На место вызвали скорую помощь, поскольку участие медиков требовалось пострадавшим дамам, которые также находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемого в причинении телесных повреждений и материального ущерба сотрудники вневедомственной охраны задержали и отдали в руки полицейских.

Зафиксированы контактные данные свидетелей, принято заявление от администратора кафе-бара, ущерб устанавливается.