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В Петрозаводске джип сбил женщину, переходившую дорогу с маленьким ребенком (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:54, 21 Октября 2021
фото: кадр из видео

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ДПТ с участие автомобиля и двух пешеходов произошло в четверг утром на пересечении улиц Калинина и Загородной.

По сообщению МЧС Карелии, 21 октября в 8.11 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге: наезд автомобиля на пешехода на перекрестке улиц Калинина и Загородная.

Как рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, 40-летняя водитель, находящаяся на рулем джипа Grand Cherokee, поворачивала с Калинина на Загородную и не предоставила преимущество пешеходу — женщине 1960 года рождения. Пешеходу оказана разовая медицинская помощь.

Судя по видео, пострадавшая в 8.05 переходила дорогу с маленьким ребенком. От удара женщина упала. Виновник ДТП помогла пешеходу с ребенком встать и дойти до тротуара.

Момент ДТП попал в объектив камеры онлайн-наблюдения компьютерной сети «Сампо.Ру».

Ранее в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП на Комсомольском проспекте, где пострадали женщина и ребенок.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-21 12:17:11
Мама затупила, её дело. Хоть бы ребенка пожалела. Осмотреться перед переходом дороги лень. "Яжмать"!
Кир
2021-10-21 12:13:37
Водительница была избита неравнодушными пешеходами. Так должно быть в полудикой стране.
Горожанин
2021-10-21 12:11:18
Очень много женщин ездят по городу, держа в руке телефон. Не ощущают опасности ...
Кир
2021-10-21 12:27:58
Горожанин, с наушниками пешеходы ходят, ничего не слыша на улице. Очень опасно. Но обществу пофиг - его проблемы. Потом мамки плачут над куском окровавленного тела. :)
EventVK
2021-10-21 11:58:59
Да как ты их не заметила? Все в яркой одежде! В телефон что ли смотрела?
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