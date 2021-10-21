В Петрозаводске джип сбил женщину, переходившую дорогу с маленьким ребенком (ВИДЕО)

ДПТ с участие автомобиля и двух пешеходов произошло в четверг утром на пересечении улиц Калинина и Загородной.

По сообщению МЧС Карелии, 21 октября в 8.11 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге: наезд автомобиля на пешехода на перекрестке улиц Калинина и Загородная.

Как рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, 40-летняя водитель, находящаяся на рулем джипа Grand Cherokee, поворачивала с Калинина на Загородную и не предоставила преимущество пешеходу — женщине 1960 года рождения. Пешеходу оказана разовая медицинская помощь.

Судя по видео, пострадавшая в 8.05 переходила дорогу с маленьким ребенком. От удара женщина упала. Виновник ДТП помогла пешеходу с ребенком встать и дойти до тротуара.

Момент ДТП попал в объектив камеры онлайн-наблюдения компьютерной сети «Сампо.Ру».

Ранее в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП на Комсомольском проспекте, где пострадали женщина и ребенок.