В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадали женщина и ребенок

На Комсомольском проспекте на скользкой дороге занесло автомобиль, и произошла авария с пострадавшими.

В минувшую среду, 20 октября, в 17.20 в районе Президентского кадетского училища, на Комсомольском проспекте 39-летний водитель автомобиля Great Wall с прицепом не учёл дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Renault Duster, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП разовая медицинская помощь оказана 6-летнему пассажиру Great Wall, амбулаторное лечение назначено 42-летней пассажирке Great Wall.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в аварии на скользкой дороге медицинская помощь потребовалась трем участникам ДТП.