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В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадали женщина и ребенок

Новости. Происшествия
11:01, 21 Октября 2021
фото: Александр Гнетнев/Столица на Онего

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На Комсомольском проспекте на скользкой дороге занесло автомобиль, и произошла авария с пострадавшими.

В минувшую среду, 20 октября, в 17.20 в районе Президентского кадетского училища, на Комсомольском проспекте 39-летний водитель автомобиля Great Wall с прицепом не учёл дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Renault Duster, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП разовая медицинская помощь оказана 6-летнему пассажиру Great Wall, амбулаторное лечение назначено 42-летней пассажирке Great Wall.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в аварии на скользкой дороге медицинская помощь потребовалась трем участникам ДТП.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 12:20:24
Добавлю. И в обычных условиях тоже не умеют. Сдавал водитель задним ходом, чтобы разгружаться в магазин, а ему там не положено. Врезался в фонарный столб на тротуаре. Сам видел. Столб устоял, а водителю пофиг. :)
Кир
2021-10-21 11:08:15
Наши люди не знают как машиной управлять в сложных условиях. Полагаются на русское авось. Хорошо, что ещё так обошлось. :)
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