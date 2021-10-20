С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП на Комсомольском проспекте, где на скользкой дороге столкнулись два автомобиля.

Как стало известно, сегодня вечером, 20 октября в 17.40, на Комсомольском проспекте, у Президентского кадетского училища, столкнулись Great Wall и Renault Duster.

Медицинская помощь потребовалась двоим участникам аварии, позже стало известно, что с места аварии госпитализированы с травмами два человека – женщина 79 года рождения и 6-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на скользкой дороге, за медицинской помощью обратились три человека.