В Петрозаводске электричка сбила женщину

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Пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в транспортной полиции.
Сегодня вечером, 8 мая в 17.40 на перегонной станции Голиковка электричка "Петрозаводск-Свирь" по касательной сбила 48-летнюю женщину.
Несмотря на травмы, женщина осталась жива. Посрадавшая доставлена в БСМП.
На месте происществия работает транспортная полиция.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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