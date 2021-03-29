Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Рысь прогулялась по столице Карелии 8
Сегодня 09:17
Песков рассказал о постоянных шутках Путина 8
29.03.2021 19:10
Стал известен размер средней пенсии россиянина 2
29.03.2021 21:05
Импланты выпали из груди женщины из-за неудачной пластики
29.03.2021 23:30
В центре Петрозаводска внедорожник провалился в яму на дороге (ШОК-ФОТО) 24
Сегодня 10:43
Три женщины умерли от коронавируса в Карелии 1
Сегодня 09:27
В Петрозаводске началось строительство нового дома по программе расселения
Сегодня 08:50
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов 16
Сегодня 01:16

В Петрозаводске энергетики пообещали многодетной семье ускорить переезд из "аварийки" в новый дом

Новости. Общество
16:37, 30 Марта 2021
фото: © Pixabay
Загрузка...

"МРСК Северо-Запада" проведет новую линию электропередачи, чтобы подключить к сетям новый дом для многодетной семьи.

Петрозаводчанка Марина Соколова пожаловалась СМИ, что ее семья не может переехать из аварийного жилья в собственный дом, потому что ПАО "МРСК Северо-Запада" не подключают его к электричеству. Соколовы подали заявку на техприсоединение. По закону на работы отводится шесть месяцев со дня заключения договора, то есть до 3 сентября 2021 года.

Центр управления регионом Карелии обратился в ПАО "МРСК Северо-Запада" с просьбой о содействии.

Как объяснили в сетевой компании, для того, чтобы подключить дом многодетной семьи к электричеству, необходимо построить новую линию электропередачи 0,4 кВ, протяженностью 66 метров и установить прибор учета. Строительство новой ЛЭП, в свою очередь, подразумевает проектные работы, в том числе отвод земли под линию, согласование, прохождения трассы, покупку и поставку опор, проводов и прибора учета, и их установку.

"Каждый из этапов требует определенного времени", – подчеркнули в компании.

Но энергетики пошли навстречу многодетной семье и пообещали подключить дом ранее срока, установленного договором. По информации сетевой компании, все будет сделано до конца нынешней недели.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-30 17:12:02
Возвели размножение в подвиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
27.03.2021, 15:33
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 9
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:55
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Год карантинного абсурда 3
Сегодня 15:50
"Новые люди" помогут Карелии навести порядок в вопросах доступной среды 2
Сегодня 13:40
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»