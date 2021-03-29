В Петрозаводске энергетики пообещали многодетной семье ускорить переезд из "аварийки" в новый дом

"МРСК Северо-Запада" проведет новую линию электропередачи, чтобы подключить к сетям новый дом для многодетной семьи.

Петрозаводчанка Марина Соколова пожаловалась СМИ, что ее семья не может переехать из аварийного жилья в собственный дом, потому что ПАО "МРСК Северо-Запада" не подключают его к электричеству. Соколовы подали заявку на техприсоединение. По закону на работы отводится шесть месяцев со дня заключения договора, то есть до 3 сентября 2021 года.

Центр управления регионом Карелии обратился в ПАО "МРСК Северо-Запада" с просьбой о содействии.

Как объяснили в сетевой компании, для того, чтобы подключить дом многодетной семьи к электричеству, необходимо построить новую линию электропередачи 0,4 кВ, протяженностью 66 метров и установить прибор учета. Строительство новой ЛЭП, в свою очередь, подразумевает проектные работы, в том числе отвод земли под линию, согласование, прохождения трассы, покупку и поставку опор, проводов и прибора учета, и их установку.

"Каждый из этапов требует определенного времени", – подчеркнули в компании.

Но энергетики пошли навстречу многодетной семье и пообещали подключить дом ранее срока, установленного договором. По информации сетевой компании, все будет сделано до конца нынешней недели.