11:13, 30 Января 2019
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
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Из-за массовых сообщений о минировании зданий сегодня утром эвакуируют людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии.
Как стало известно "Столице на Онего", из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали людей из мэрии Петрозаводска, школ города №3, 27, 34, республиканской инфекционной больниц, Детской республиканской больницы, БСМП, Прионежской администрации и Прионежского районного суда, Налоговой инспекции, бизнес-центра на Антикайнена и др.
По данным правоохранительней, в Петрозаводске более 10 соцобъектов, в том числе школы, были "заминированы".
Информация проверяется сотрудниками правоохранительных органов. Работают кинологи с собаками.
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