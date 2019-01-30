В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе

Из-за массовых сообщений о минировании зданий сегодня утром эвакуируют людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали людей из мэрии Петрозаводска, школ города №3, 27, 34, республиканской инфекционной больниц, Детской республиканской больницы, БСМП, Прионежской администрации и Прионежского районного суда, Налоговой инспекции, бизнес-центра на Антикайнена и др.

По данным правоохранительней, в Петрозаводске более 10 соцобъектов, в том числе школы, были "заминированы".

Информация проверяется сотрудниками правоохранительных органов. Работают кинологи с собаками.