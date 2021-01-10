В Петрозаводске главбух обманула судебного пристава на 750 тысяч рублей

В Петрозаводске пресечено злостное неисполнение решения суда главбухом лесопромышленного предприятия, сообщили в прокуратуре Карелии.

По решению суда главный бухгалтер лесопромышленного предприятия в Карелии была обязана перечислять часть своих доходов банку. Тем не менее она умышленно их не выплачивала.

Впоследствии с целью скрыть данный факт она предоставила судебному приставу искаженные сведения о своих доходах. В результате в пользу банка не было перечислено более 750 тыс. рублей.

Правоохранительными органами действия женщины определены как преступление, предусмотренное уголовным кодексом. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину.

В данный момент прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительный акт в отношении главного бухгалтера коммерческой организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.