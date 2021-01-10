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В Петрозаводске главбух обманула судебного пристава на 750 тысяч рублей

Новости. Общество
12:43, 11 Января 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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В Петрозаводске пресечено злостное неисполнение решения суда главбухом лесопромышленного предприятия, сообщили в прокуратуре Карелии.

По решению суда главный бухгалтер лесопромышленного предприятия в Карелии была обязана перечислять часть своих доходов банку. Тем не менее она умышленно их не выплачивала.

Впоследствии с целью скрыть данный факт она предоставила судебному приставу искаженные сведения о своих доходах. В результате в пользу банка не было перечислено более 750 тыс. рублей.

Правоохранительными органами действия женщины определены как преступление, предусмотренное уголовным кодексом. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину.

В данный момент прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительный акт в отношении главного бухгалтера коммерческой организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-11 12:54:07
Не прокатило ,однако :) Не те уже нынче главные бухгалтера. На эту должность берут не по профессионализму, а по готовности работать за копейки. Потом удивляются, когда прилетают штрафы и пени, но скупой и должен платить дважды.
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