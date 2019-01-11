В Петрозаводске горел автомобиль

На улице Маршала Мерецкова произошел пожар в автомобиле, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 10 января, в 10.45 на ул. Маршала Мерецкова у дома 9 произошел пожар в автомобиле Ford Fiesta. В результате пожара поврежден моторный отсек на площади 0,3 кв метров.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.