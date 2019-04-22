В Петрозаводске горела хозпостройка

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Пожар произошел 21 апреля на улице Лисицыной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 18.46 на ул. Лисицыной, 3А произошел пожар в хозяйственной постройке. В результате поврежден 2-й этаж на площади 36 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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