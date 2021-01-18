В Петрозаводске грабитель схватил пенсионерку за горло и отобрал кошелек

Петрозаводские оперативники раскрыли грабеж с применением насилия, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 71-летняя горожанка. Она рассказала, что неизвестный похитил ее кошелек, а чтобы она не сопротивлялась, схватил ее за горло.

Сотрудники уголовного розыска установили 51-летнего подозреваемого. Мужчину в гости к заявительнице привела знакомая. Там он приметил кошелек в пакете, висевшем на дверной ручке. Когда он стал забирать кошелек, хозяйка квартиры закричала. Тогда мужчина схватил её за горло, а после скрылся с похищенным. Ущерб составил 800 рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.