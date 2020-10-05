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Грабитель с пистолетом забрал в магазине Петрозаводска деньги и пачку сигарет

Новости. Происшествия
11:12, 06 Октября 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Сотрудники ППС Петрозаводска представлены к поощрению за то, что задержали грабителя, который унес из магазина 4 тысячи рублей и сигареты, сообщили в МВД по Карелии.

На прошлой неделе в полицию Петрозаводска поступило сообщение о нападении на продавца продуктового павильона.

Первыми на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они выяснили, что в магазин зашел мужчина, поздоровался и достал пистолет, требуя выдать ему деньги из кассы. Работница магазина отдала все деньги - 4 тысячи рублей. Посетитель пересчитал и сказал: "Что-то маловато". После чего потребовал еще пачку сигарет. Получив все, что хотел, он скрылся.

Все наряды полиции получили ориентировки преступника. И уже через час лейтенант полиции Вячеслав Сковородкин и сержант полиции Тимур Стасенко задержали подходящего под описание мужчину, выходившего из бара.

Сотрудники ППС установили личность задержанного - 39-летнего петрозаводчанина. При досмотре у мужчины были обнаружены сигнальный пистолет, складной нож и чуть больше 2 400 рублей.

По версии полиции подозреваемый пытался скрыться на такси, но ему это не удалось. Тогда мужчина отправился в ближайшее питейное заведение, где и потратил часть похищенных средств.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Сотрудники представлены к поощрению.

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