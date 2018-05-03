Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:39, 03 Мая 2018

В Петрозаводске хотят ликвидировать улицу героя Советского Союза

По теме

В Петрозаводске раздадут георгиевские ленточки
03.05.18 14:19
В Карелии юрлица, не заключившие договор с "Автоспецтрансом", заплатят крупные штрафы
03.05.18 14:12
В правительстве рассказали, как в Карелии пройдет День Победы
03.05.18 13:48
Все новости
Загрузка...

Накануне Дня Победы мэрия Петрозаводска собралась ликвидировать улицу, носящую имя героя Советского Союза.

В администрации Петрозаводска 28 апреля состоялось заседание комиссии по культурно-историческому наследию. Любопытно, что его несколько раз переносили - меняли дату, кабинеты, и впервые за долгое время на обсуждение не пригласили журналистов. А стесняться, как оказалось, было чего, - обсуждались вопросы наименования улиц.

Но новые названия - не единственная тема заседания. Поднимался также вопрос и по улице Халтурина, которую члены комиссии отказались переименовывать, не желая усиливать раскол в обществе. Обсуждая шире тему переименований, остановились на том, что менять названия в принципе не стоит.

Кроме этого, вне повестки решила выступить специалист управления архитектуры Вера Меккелева.

- К нам обращаются жители с просьбой вернуть название "улица Толбухина". Она находится на Перевалке. Улица неасфальтированная, почти исчезла, - рассказывала чиновница.

- Это не так, улицу никогда не ликвидировали, - парировал ей депутат Петросовета Дмитрий Данильев. -  Нет документов о ликвидации. Улица не сокращалась, не исчезала. Вы просто не внесли её в перечень улиц и теперь вместо устранения ошибки, пытаетесь ликвидировать. Улица проходит прямо возле автовокзала. Она асфальтированная, там даже светофор есть. Есть решение городской администрации о присвоении названия, этот документ действующий. Кроме того, эта улица даже в Генеральном плане Петрозаводска есть - она не только никуда не собирается исчезать, её предписано развивать. И вообще, она носит имя Героя Советского Союза.

- Мы против, нужно ликвидировать название, - продолжала специалист управления архитектуры.

Больше всех в этом споре удивил ещё один директор преуспевающего республиканского музея:

- Жизнь умнее нас. Если улицу забыли, значит так нужно. Значит, жизнь так захотела. Жизнь умнее. Зачем нам Толбухин? Он воевал не у нас. Он воевал на Украине, освобождал Болгарию. Он не имеет отношения к Карелии.

Подробнее читайте здесь.

По теме

В Петрозаводске раздадут георгиевские ленточки
03.05.18 14:19
В Карелии юрлица, не заключившие договор с "Автоспецтрансом", заплатят крупные штрафы
03.05.18 14:12
В правительстве рассказали, как в Карелии пройдет День Победы
03.05.18 13:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Шарик
2018-05-03 13:54:09
Фигнёй занимаются,будто бы больше дел нет...
Бородатый
2018-05-03 13:50:28
Очень странно ведёт себя "Столица на Онего". Эти музейные работники не стыдятся публично излагать свою, откровенно говоря, гнилую позицию. А, блин, свободная пресса, видите ли, стесняется предать гласности их перлы и фамилии. Что случилось-то в вами, журналисты?
Неравнодушный
2018-05-03 13:15:53
Лучше бы назвали какую-нибудь улицу именем добросовестного дворника, если такие, конечно, ещё где-нибудь сохранились.
Os
2018-05-03 13:10:03
Получается, и улицу назвали в 1949 г., и Толбухин умер в 1949 г., называли как память о маршале.
Горожанин
2018-05-03 12:55:14
Директор преуспевающего музея про энтропию слышал? Если поддерживающих и созидательных усилий не предпринимать, все придет в упадок. Память о героях тоже. Странно такое слышать от музейного работника. История важнее идеологии! Идеология сиеминутна, а история - это опыт поколений! Не трогайте то, что не вами названо! Стройте новое и называйте как хотите!
User
2018-05-03 12:42:24
С помойками и остановками порядок навели, а в свободное от работы время можно и улицы попереименовывать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
26.04.2018, 11:23
"А о детях вы подумали?"
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

Сегодня 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало"
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 2
Сегодня 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»