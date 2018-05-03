В Петрозаводске хотят ликвидировать улицу героя Советского Союза

Накануне Дня Победы мэрия Петрозаводска собралась ликвидировать улицу, носящую имя героя Советского Союза.

В администрации Петрозаводска 28 апреля состоялось заседание комиссии по культурно-историческому наследию. Любопытно, что его несколько раз переносили - меняли дату, кабинеты, и впервые за долгое время на обсуждение не пригласили журналистов. А стесняться, как оказалось, было чего, - обсуждались вопросы наименования улиц.

Но новые названия - не единственная тема заседания. Поднимался также вопрос и по улице Халтурина, которую члены комиссии отказались переименовывать, не желая усиливать раскол в обществе. Обсуждая шире тему переименований, остановились на том, что менять названия в принципе не стоит.

Кроме этого, вне повестки решила выступить специалист управления архитектуры Вера Меккелева.

- К нам обращаются жители с просьбой вернуть название "улица Толбухина". Она находится на Перевалке. Улица неасфальтированная, почти исчезла, - рассказывала чиновница.

- Это не так, улицу никогда не ликвидировали, - парировал ей депутат Петросовета Дмитрий Данильев. - Нет документов о ликвидации. Улица не сокращалась, не исчезала. Вы просто не внесли её в перечень улиц и теперь вместо устранения ошибки, пытаетесь ликвидировать. Улица проходит прямо возле автовокзала. Она асфальтированная, там даже светофор есть. Есть решение городской администрации о присвоении названия, этот документ действующий. Кроме того, эта улица даже в Генеральном плане Петрозаводска есть - она не только никуда не собирается исчезать, её предписано развивать. И вообще, она носит имя Героя Советского Союза.

- Мы против, нужно ликвидировать название, - продолжала специалист управления архитектуры.

Больше всех в этом споре удивил ещё один директор преуспевающего республиканского музея:

- Жизнь умнее нас. Если улицу забыли, значит так нужно. Значит, жизнь так захотела. Жизнь умнее. Зачем нам Толбухин? Он воевал не у нас. Он воевал на Украине, освобождал Болгарию. Он не имеет отношения к Карелии.

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