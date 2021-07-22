В Петрозаводске идет отлов собак: хозяевам следует отказаться от самовыгула питомцев

Администрация столицы Карелии сообщила, как в Петрозаводске ведется отлов безнадзорных животных.

Компания «Северин» отлавливает безнадзорных животных в карельской столице. Как информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска, контракт действует до конца года. За это время на улицах планируют отловить не менее 250 бродячих собак.

Сообщается, что в рамках предыдущих договоров с начала года в Петрозаводске отловили более сотни безнадзорных животных, по действующему контракту только за июль — ещё более двух десятков собак. Большая часть из них обитала вблизи промышленных предприятий города. Сообщения о стаях собак на таких территориях регулярно поступают от жителей карельской столицы, пояснили в мэрии.

«Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула животных. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на горожан. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев», — говорится в сообщении мэрии города.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак.

С 2019 года при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животным. В результате удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа, заявляют в мэрии. В пристраивании и содержании животных помогают общественные организации «Первый петрозаводский общественный приют», «Надежда», «Дорога домой», а также горожане.

Ранее сообщалось, что в Карелии волонтеры собрали корм для собак в поселке, пострадавшем от пожаров.