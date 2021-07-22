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В Петрозаводске идет отлов собак: хозяевам следует отказаться от самовыгула питомцев

Новости. Общество
11:06, 29 Июля 2021
фото: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

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Администрация столицы Карелии сообщила, как в Петрозаводске ведется отлов безнадзорных животных.

Компания «Северин» отлавливает безнадзорных животных в карельской столице. Как информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска, контракт действует до конца года. За это время на улицах планируют отловить не менее 250 бродячих собак.

Сообщается, что в рамках предыдущих договоров с начала года в Петрозаводске отловили более сотни безнадзорных животных, по действующему контракту только за июль — ещё более двух десятков собак. Большая часть из них обитала вблизи промышленных предприятий города. Сообщения о стаях собак на таких территориях регулярно поступают от жителей карельской столицы, пояснили в мэрии.

«Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула животных. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на горожан. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев», — говорится в сообщении мэрии города.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак.

С 2019 года при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животным. В результате удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа, заявляют в мэрии. В пристраивании и содержании животных помогают общественные организации «Первый петрозаводский общественный приют», «Надежда», «Дорога домой», а также горожане.

Ранее сообщалось, что в Карелии волонтеры собрали корм для собак в поселке, пострадавшем от пожаров.

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Комментарии

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Изя
2021-07-29 11:39:12
С котами надо разбираться , шастают везде )))
mobikk
2021-07-29 12:31:20
Изя,
Чем коты то помешали? Напали на Вас - да не в жизнь не поверю...А собаки и сожрать могут.
Про покусанных детей молчу, они стерпят видимо.
кир
2021-07-29 12:39:34
mobikk, у него собака, которую сам выгуливает. А котов они солидарно не любят. :)
кир
2021-07-29 11:54:08
Изя, не вижу давно котов на улице.
Изя
2021-07-29 12:15:35
всё равно и с хозяевами тоже )))
кир
2021-07-29 11:19:49
Пьяницы не могут собак содержать.
Leopol'd
2021-07-29 12:06:12
кир, твоего кота в голове уже отловили? Или опять препарат не заслужил?
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