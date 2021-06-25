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В Петрозаводске инспекторы эвакуируют машины с закрытых для парковки улиц

Новости. Общество
12:52, 25 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

ГИБДД сообщает, что в карельской столице ведется эвакуация автомобилей, припаркованных в местах, где остановка запрещена.

На Октябрьском проспекте запрещена остановка транспортных средств. Автомобили нарушителей эвакуируют на специализированную стоянку. Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

«Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей, что на Октябрьском проспекте, на участке от улицы Ленинградской до улицы Московская, остановка/стоянка транспортных средств запрещена. Просим водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, заранее планировать свой маршрут. За несоблюдение требований, предписанных данными знаками ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей и эвакуация транспортного средства!», — сообщают в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии молодой утомленный водитель перевернулся на трассе.

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Комментарии

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nae
2021-06-25 14:09:19
А когда, интересно, наконец то кто нибудь озаботиться о организации дополнительных парковочных мест? Запрещать много ума не надо. Когда комфортная среда будет воплощаться?
Гость
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