Реклама
Прислать новость
Глава Петрозаводска в стихах заявил о решении проблем защитников Тропы Ивана-Царевича 10
24.06.2021 14:22
В Петрозаводске будут судить мужчину, выбросившую свою знакомую с третьего этажа 2
24.06.2021 16:53
Маленькая девочка стала жертвой отца-педофила в Карелии 11
24.06.2021 12:56

В Карелии молодой утомленный водитель перевернулся на трассе

Новости. Происшествия
10:28, 25 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Находившийся в утомленном состоянии водитель иномарки оказался в кювете и перевернулся.

Авария произошла в четверг, 24 июня, в Сортавале, информирует ГИБДД.

В 17:10 на 244 км. + 394 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 19-летний водитель автомобиля «Peugeot», находясь в утомленном состоянии, оказался в кювете и опрокинулся на машине.

Молодой человек получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Аналитика

24.06.2021 17:13
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
24.06.2021 17:10
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»