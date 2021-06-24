В Карелии молодой утомленный водитель перевернулся на трассе

Находившийся в утомленном состоянии водитель иномарки оказался в кювете и перевернулся.
Авария произошла в четверг, 24 июня, в Сортавале, информирует ГИБДД.
В 17:10 на 244 км. + 394 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 19-летний водитель автомобиля «Peugeot», находясь в утомленном состоянии, оказался в кювете и опрокинулся на машине.
Молодой человек получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске.
Комментарии