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Автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:16, 25 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

В столице Карелии ребенок попал под колеса автомобиля.

ЧП произошло в четверг, 24 июня в 18.15 во дворе дома № 25 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске. Об этом сообщает ГИБДД.

Водитель 1973 года рождения на автомобиле «KIA Sportage» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего из-за стоящего транспортного средства.

8-летний пешеход получил травмы, ему назначено лечение.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что велосипедист попал в БСМП после ДТП в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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Горожанин
2021-06-25 09:49:21
Носятся по дворам как по дороге....
кир
2021-06-25 10:07:10
Горожанин, точно так.
Гость
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