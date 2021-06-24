Автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске

В столице Карелии ребенок попал под колеса автомобиля.

ЧП произошло в четверг, 24 июня в 18.15 во дворе дома № 25 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске. Об этом сообщает ГИБДД.

Водитель 1973 года рождения на автомобиле «KIA Sportage» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего из-за стоящего транспортного средства.

8-летний пешеход получил травмы, ему назначено лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что велосипедист попал в БСМП после ДТП в центре Петрозаводска.