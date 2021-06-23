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Велосипедист попал в БСМП после ДТП в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:22, 24 Июня 2021
фото: © кадр из видео

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии, в которой пострадал 35-летний велосипедист.

Напомним, в минувшую среду, 23 июня, в 20:18 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской водитель иномарки совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший лежал на дороге в крови.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 21-летний водитель автомобиля Ford Mondeo совершил наезд на 35-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением, с несоблюдением очередности проезда перекрестка.

В результате ДТП велосипедист получил травы, госпитализирован в БСМП.

Ранее водитель, сдавая задом, сбил восьмилетнюю велосипедистку в Костомукше.

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