Велосипедист попал в БСМП после ДТП в центре Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии, в которой пострадал 35-летний велосипедист.

Напомним, в минувшую среду, 23 июня, в 20:18 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской водитель иномарки совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший лежал на дороге в крови.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 21-летний водитель автомобиля Ford Mondeo совершил наезд на 35-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением, с несоблюдением очередности проезда перекрестка.

В результате ДТП велосипедист получил травы, госпитализирован в БСМП.

Ранее водитель, сдавая задом, сбил восьмилетнюю велосипедистку в Костомукше.