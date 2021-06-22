Велосипедиста госпитализировали с места ДТП в центре Петрозаводска

На пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской водитель иномарки совершил наезд на велосипедиста, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня вечером, 23 июня в 20.19, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкинская 21-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь на разрешающий сигнал сфетофора, столкнулся с велосипедистом, который, по предварительным данным, ехал по дороге с односторонним движением навстречу потоку.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

К сожалению, камера наружног наблюдения не работает, поэтому невозможно посомтреть момент ДТП.

Ранее очевидцы сообщали, что велосипедист получил травмы, лежит на дороге в крови.