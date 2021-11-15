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В Петрозаводске инспекторы поймали на праздниках более 30 водителей-нарушителей

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10:07, 10 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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В праздничные дни автомобилисты карельской столицы садились за руль пьяными и без прав.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления в праздничные дни в Петрозаводске 33 водителей. Об этом сообщает ГИБДД столицы Карелии.

Так, были отстранены от управления 22 нетрезвых водителя, двое из них управляли в состоянии опьянения повторно. За управление транспортом в состоянии опьянения нарушителей ожидает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

11 водителей сели за руль, не имея права управления. За данное нарушение предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей и эвакуация транспортного средства на спецстоянку.

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2022-01-10 11:41:49
здоровый дух в здоровом теле
а в нездоровом ни фига
полно там шашлыка салатов
и литр крепленого вина
asusls
2022-01-10 10:32:51
Люди ничего не боятся....
кир
2022-01-10 11:11:32
asusls, давно кнут не ходил по их спинам. :)
Гость
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