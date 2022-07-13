В Петрозаводске инспекторы призвали не оставлять детей в машинах в жару

В Госавтоинспекции предупредили родителей, что оставлять детей в раскаленных от жары салонах автомобилей опасно.

Правила дорожного движения запрещают оставлять в машине на время стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет без находящегося рядом совершеннолетнего. Нарушителей могут также наказать за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Об этом информирует ГИБДД карельской столицы, поясняя, что жаркая погода возвращается в Петрозаводск.

«Оставленный в автомобиле ребенок может получить тепловой удар. Эксперты установили, что при температуре воздуха, равной 30ºС, в салоне машины, стоящей на открытой парковке, температура быстро достигает 50ºС. Нагрев происходит со скоростью, равной 2-3ºС за каждые 10 минут», — говорится в сообщении.