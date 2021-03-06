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В Петрозаводске инспекторы устроили погоню за автомобилистом (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:35, 07 Марта 2021
фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео
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В карельской столице автомобилист попытался уехать от преследовавших его инспекторов, но был задержан.

Днем седьмого марта в Петрозаводске стражи порядка на служебной машине преследовали автомобилиста в районе Кукковского кольца. Водитель красной машины сперва попытался уйти от преследования, однако вскоре остановился на обочине.

После беседы инспекторы уехали, следом за ними место событий покинули и те, за кем была устроена погоня.

Процесс погони зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк". Видео размещено в паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

"Почти погоня уровня где-нибудь на 2 звезды в GTA", - сообщил автор поста.

В компьютерной игре GTA игроку присваиваются звезды розыска, число которых зависит от допущенных им нарушений. Чем больше звезд, тем сложнее уйти от полицейской погони.

Ранее сообщалось, как безработный наркоман из Карелии устроил погоню со стрельбой в Ленобласти.

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