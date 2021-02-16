Безработный наркоман из Карелии устроил погоню со стрельбой в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области полиция со стрельбой и погоней задержала водителя под воздействием наркотиков, который оказался жителем Карелии.

В ночь на 16 февраля наряд Госавтоинспекции попытался остановить "Chevrolet Niva" за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался остановиться по требованию и попытался скрыться. Он увеличил скорость и угрожал маневрами другим автомобилистам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В ходе преследования на 128-м километре трассы "А-121" нарушитель столкнулся со служебным автомобилем "УАЗ Патриот", но продолжил движение.

Чтобы остановить машину, полицейские выстрелили вверх и в сторону "Chevrolet". Водителя удалось настигнуть в поселке Бурнево Приозерского района. Его задержали и доставили в отдел полиции.

За рулем находился 33-летний безработный житель Карелии с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, как жители Карелии самостоятельно задержали пьяного водителя.