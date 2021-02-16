Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу 3
16.02.2021 13:48
В Петрозаводске инспекторы ищут лихача, едва не сбившего группу пешеходов (ВИДЕО) 5
16.02.2021 15:17
Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты 1
16.02.2021 21:30
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
Надпись "С Новым годом" со снежинками обошлось жителю Карелии в 61 тысячу рублей 9
16.02.2021 16:45
День Победы может пройти не 9 мая, а в другую дату 7
16.02.2021 21:05

Безработный наркоман из Карелии устроил погоню со стрельбой в Ленобласти

Новости. Происшествия
12:54, 17 Февраля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

В Приозерском районе Ленинградской области полиция со стрельбой и погоней задержала водителя под воздействием наркотиков, который оказался жителем Карелии.

В ночь на 16 февраля наряд Госавтоинспекции попытался остановить "Chevrolet Niva" за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался остановиться по требованию и попытался скрыться. Он увеличил скорость и угрожал маневрами другим автомобилистам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В ходе преследования на 128-м километре трассы "А-121" нарушитель столкнулся со служебным автомобилем "УАЗ Патриот", но продолжил движение.

Чтобы остановить машину, полицейские выстрелили вверх и в сторону "Chevrolet". Водителя удалось настигнуть в поселке Бурнево Приозерского района. Его задержали и доставили в отдел полиции.

За рулем находился 33-летний безработный житель Карелии с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, как жители Карелии самостоятельно задержали пьяного водителя.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2021-02-17 13:33:45
Хоть одна веселая новость.
Оля
2021-02-17 13:02:23
Наши новости , реальные,на 70 % состоят из криминала,но по телеку, мы лучшие везде почти и процветаем,правда впереди нас уже Уганда и Нигерия....однако...
David .
2021-02-17 13:09:19
Оля, Зачем Нигерию обижаешь? По сравнению с Роиссей это развитая страна.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Аналитика

16.02.2021 15:10
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 3
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Государство как инвестор 4
15.02.2021 16:30
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»