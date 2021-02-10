В Петрозаводске исчез подросток: он может играть на гармони в торговом центре (ФОТО)

В столице Карелии исчез 14-летний подросток, его не могут найти с конца января.

Следком Карелии проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения 14-летнего Череповецкого Игната Николаевича.

Установлено, что подросток вместе с мамой проживает в Петрозаводске. 28 января в 15 часов он ушел из дома и до сих пор не вернулся. По предварительным данным, подросток может находиться в Петрозаводске, в том числе в торговых центрах. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Череповецкий Игнат был одет: пуховик черного цвета средней длины с капюшоном, вязаная шапка темно-синего цвета, джинсы серого цвета, толстовка синего цвета, сапоги резиновые черного цвета.

"Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия просит лиц, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефону 592-590; либо по телефонам: 73-91-54, 02", - говорится в заявлении Следкома.

Ранее сообщалось, что Игната Череповецкого ищет петрозаводская полиция. Объединение "Доброспас" информировало, что подросток ранее неоднократно находился в розыске. "Может находиться в торговых центрах города, где играет на гармони", - говорилось в заявлении "Доброспаса".