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В Петрозаводске исчез подросток: он может играть на гармони в торговом центре (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:17, 11 Февраля 2021
фото: Следком Карелии / © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев / коллаж "Столица на Онего"
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В столице Карелии исчез 14-летний подросток, его не могут найти с конца января.

Следком Карелии проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения 14-летнего Череповецкого Игната Николаевича.

Установлено, что подросток вместе с мамой проживает в Петрозаводске. 28 января в 15 часов он ушел из дома и до сих пор не вернулся. По предварительным данным, подросток может находиться в Петрозаводске, в том числе в торговых центрах. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Череповецкий Игнат был одет: пуховик черного цвета средней длины с капюшоном, вязаная шапка темно-синего цвета, джинсы серого цвета, толстовка синего цвета, сапоги резиновые черного цвета.

"Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия просит лиц, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефону  592-590;  либо по телефонам:  73-91-54,  02", - говорится в заявлении Следкома.

Ранее сообщалось, что Игната Череповецкого ищет петрозаводская полиция. Объединение "Доброспас" информировало, что подросток ранее неоднократно находился в розыске. "Может находиться в торговых центрах города, где играет на гармони", - говорилось в заявлении "Доброспаса".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-11 12:15:02
Утро!
Утро начинается с рассвета.
Здравствуй,
Здравствуй, необъятная страна!
У студентов есть своя планета -
Это, это, это - целина!©

Для Васи и других заинтересованных лиц. :)
Вася
2021-02-11 11:04:38
Так что кто хочет, тот работу курчавую находит!
кир
2021-02-11 10:28:46
Почему первая игра на гармони в торговом центре не стала для него последней? Потому, что вы равнодушны к тому, что не касается ваших врожденных инстинктов.
David
2021-02-11 11:45:07
кир, это представитель твоего народа, почему ты не обеспокоен его судьбой?
Вася
2021-02-11 11:07:28
кир, Утро у тебя начинается к 12 дня.
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