В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже кроссовок (ВИДЕО)

Подозреваемый попал в объектив камеры наблюдения в торговом центре, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, запечатлённого камерой видеонаблюдения. По мнению правоохранителей, он может быть причастен к краже кроссовок, совершённой в торговом центре в августе текущего года.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.