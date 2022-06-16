В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Полиция гарантирует конфиденциальность для тех, кто располагает информацией о личности подозреваемого.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в совершении кражи в одном из торговых центров города.

Любую значимую информацию о личности разыскиваемого полиция просит сообщать по телефону: 8 921-018-09-05.

Конфиденциальность гарантируется.