В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Полиция гарантирует конфиденциальность для тех, кто располагает информацией о личности подозреваемого.
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в совершении кражи в одном из торговых центров города.
Любую значимую информацию о личности разыскиваемого полиция просит сообщать по телефону: 8 921-018-09-05.
Конфиденциальность гарантируется.
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