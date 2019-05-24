В Петрозаводске ищут мотоциклиста, который "потерял" пассажира

Новости по теме
Загрузка...
Пассажир выпал с мотоцикла поздним вечером 19 мая на Ключевой, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В период времени с 23.00 до 00.00 в районе дома № 10 по ул. Ключевой неустановленный водитель мотоцикла (предположительно Hohda) допустил падение пассажира с мотоцикла.
В результате ДТП 35-летний пассажир получил телесные повреждения, был госпитализирован.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП.
Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
20.05.2019, 11:33
Аналитика
22.05.2019 14:33
Обществоведение
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
Чтиво
Сегодня 11:37
Личное мнение
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
Медиа
Новое
Сегодня 12:25
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии