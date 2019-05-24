В Петрозаводске ищут мотоциклиста, который "потерял" пассажира

Пассажир выпал с мотоцикла поздним вечером 19 мая на Ключевой, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В период времени с 23.00 до 00.00 в районе дома № 10 по ул. Ключевой неустановленный водитель мотоцикла (предположительно Hohda) допустил падение пассажира с мотоцикла.

В результате ДТП 35-летний пассажир получил телесные повреждения, был госпитализирован.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.