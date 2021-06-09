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В Петрозаводске ищут ремесленников для участия в праздничной ярмарке

Новости. Общество
08:05, 10 Июня 2021
фото: Столица на Онего

В столице Карелии ищут умельцев, которые примут участие в выставке-ярмарке «Петрозаводск мастеровой».

Городской дом культуры приглашает ремесленников карельской столицы к участию в выставке-ярмарке «Петрозаводск мастеровой». Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Мероприятие будет проходить в рамках празднования Дня города. Торговля будет организована вдоль проспекта Ленина (от улицы Куйбышева до Онежской набережной).

«Для участия в ярмарке необходимо до 24 июня зарегистрироваться в Культурно-досуговом центре Древлянки (пер. Попова, 9) или заявить о своем желании по телефону 75-00-80», — заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что группа «Дюна» станет хедлайнером празднования Дня города в карельской столице в этом году.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-10 08:32:58
Рогалевич хвастался поделками из бересты
. Пусть лапти плетет. Заодно и пропиарится. Это не на самокате байкеров таранить. Тут руками надо
Off
2021-06-10 09:39:51
Урбанист, социопат ..а ты что умеешь , кроме как самозабвенно лизать ? )))
Урбанист
2021-06-10 09:47:48
Off, навальнутый, умею доносы писать. У меня почерк разборчивый
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