В Петрозаводске ищут ремесленников для участия в праздничной ярмарке

В столице Карелии ищут умельцев, которые примут участие в выставке-ярмарке «Петрозаводск мастеровой».

Городской дом культуры приглашает ремесленников карельской столицы к участию в выставке-ярмарке «Петрозаводск мастеровой». Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Мероприятие будет проходить в рамках празднования Дня города. Торговля будет организована вдоль проспекта Ленина (от улицы Куйбышева до Онежской набережной).

«Для участия в ярмарке необходимо до 24 июня зарегистрироваться в Культурно-досуговом центре Древлянки (пер. Попова, 9) или заявить о своем желании по телефону 75-00-80», — заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что группа «Дюна» станет хедлайнером празднования Дня города в карельской столице в этом году.