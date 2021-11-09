В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Полиция столицы Карелии просит помощи в поиске посетительницы торгового центра, которая может быть причастна к краже.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Она, возможно, причастна к краже товара, произошедшей в сентябре в крупном торговом центре карельской столицы, сообщили в МВД республики.

«Всех, кому известны данные о разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении МВД республики.

Ранее полиция просила помочь в розыске мужчины, скрывшегося от органов дознания.