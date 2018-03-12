В Петрозаводске ищут подростка, сбежавшего из центра помощи детям

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Воспитанник центра "Надежда" Никита Ж. пропал 26 февраля, сообщили в МВД Карелии.
Отделом уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивается Никита Ж., 2004 года рождения.
Он ушел из центра помощи детям "Надежда" 26 февраля в 13.20 и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 13 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, лицо бледное, глаза голубые, волосы русые средней длины.
Был одет: шапка черно-красного цвета, черная куртка с серыми полосами на рукавах, черные штаны и черные зимние ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 739229, 89814054144 и 02 (с мобильного - 102).
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