В Петрозаводске из-за аварии на сетях без электричества остаются жители нескольких районов

Вслед за Кукковкой без электричества остались жители Старой Кукковки, нет света в некоторых домах на Зареке, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

По данным ЕДДС на 12 часов в воскресенье, 21 августа в Петрозаводске аварийное отключение электроснабжения произошло в домах по ул. Балтийская, шоссе Вытегорское, ул. Глинки, Гранитная, Ивана Земнухова, Ильича, Каменоборгская, пер. Котовского, ул. Котовского, Кошевского, Ладожская, Лермонтова, Ломоносова, Лыжная, пер. Лыжный, ул. Мончегорская, Некрасова, Парфенова, Ровио, Серафимовича, Сосновая, Ульянова, Чехова, Щербакова.

Ранее сообщалось, что без света остаются жители Зареки с ул. Калинина, Варламова. Электроснабжение после утренней аварии было восстановлено на ул. Правды, Загородная, Питкярантская, Генерала Фролова.

Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.