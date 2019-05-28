В Петрозаводске меняется схема движения по Древлянской набережной и улице Коммунальной

Причина временных ограничений – выполнение земляных работ, сообщили в администрации города.

В связи с производством земляных работ организовано одностороннее автомобильное движение по Древлянской набережной (от улицы Красноармейской до улицы Коммунальной) и ограничено движение по улице Коммунальной.

Администрация города просит водителей быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Ограничения установлены до 6 июня.