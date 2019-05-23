В Петрозаводске изменились маршруты движения нескольких автобусов

В связи с выполнением земляных работ будет изменен путь следования маршрутов № 1, 12 и 19, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 23 по 24 мая из-за производства земляных работ на ул. Новоселов напротив дома 3 будет невозможен проезд общественного пассажирского транспорта по этому участку.

Автобусы маршрутов № 1, 12 и 19 проследуют только до ул. Новоселов. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановочном пункте "Улица Оборонная", расположенном вблизи дома №11 по Скандинавскому проезду.