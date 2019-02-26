В Петрозаводске изменится маршрут одного из автобусов

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С 25 марта автобусы маршрута №8 при движении в район Соломенное и обратно будут следовать по Октябрьскому проспекту без заезда на набережную Варкауса, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Более 70% горожан, ставших участниками проведенного администрацией города опроса о возможном изменении пути следования автобуса маршрута №8, высказались за его корректировку.
С учетом их мнения, а также на основании выполненного специалистами мониторинга и предложения транспортной компании ООО "АТП", администрация города сообщает, что с 25 марта автобусы маршрута №8 при движении в район Соломенное и обратно будут следовать по Октябрьскому проспекту без заезда на набережную Варкауса.
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