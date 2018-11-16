"В Петрозаводске изменится организация движения по нескольким улицам"

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности, а также для улучшения пропускной способности и проведения уборки улиц, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 3 декабря остановка транспортных средств будет запрещена:

- на ул. Красной (по нечетной стороне от примыкания, ведущего к дому №15 по ул. Андропова, до дома №17 по ул. Андропова) с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор"

- на ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Еремеева до пересечения с пр. К. Маркса) с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (вторник четная сторона 00.00-06.00; среда нечетная сторона 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор"

- на ул. Свердлова (от пересечения с ул. Андропова до пересечения с ул. Куйбышева) с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (вторник четная сторона 00.00-06.00; среда нечетная сторона 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор"

- на ул. Древлянка (от ул. Попова до пересечения с Лесным проспектом) с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (четная сторона четверг 00.00-06.00, нечетная сторона пятница 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор".