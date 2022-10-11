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В Петрозаводске изменится схема движения на проблемном участке магистрали на Древлянке

Новости. Общество
13:03, 09 Ноября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Движение по новому участку Лососинского шоссе откроется 15 ноября.

В администрации Петрозаводска сообщили об изменении в движении на Древлянке. Там 15 ноября открывается движение по новому участку Лососинского шоссе. Подрядчик завершит работы на левой стороне дороги от улицы Попова до улицы Чистая. Таким образом, выехать из жилкомплекса «Скандинавия» можно будет по трем улицам — Оборонной, Ярославской и Хейкконена.

При этом с 15 же ноября будет закрыто движение по правой стороне Лососинского шоссе. Старую дорогу планируется полностью перестроить. Таким образом, выезд на магистраль по Оборонной улице со стороны жилкомплекса «Чистый город» будет закрыт. Выехать можно будет лишь по улице Чистая.

Как уточнили в мэрии, между улицами Оборонная и Чистая будет организован временный пешеходный переход. Заехать на АЗС можно будет через новый участок Лососинского шоссе напротив Ярославской улицы.

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