В Петрозаводске изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

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Информация актуальна для пассажиров автобусов № 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4. 6, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В связи с проведением репетиций парада, посвященного 75-летию освобождения Петрозаводска, вносятся изменения в организацию движения автобусных маршрутов 21 июня с 19.30 до 00.00, 23 июня с 8.00 до 13.00, 25 июня с 19.00 до 00.00, 27 июня с 19.00 до 00.00.
Изменятся маршруты автобусов №5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4. 6.
О новых маршрутах читайте на сайте администрации Петрозаводска.
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