В Петрозаводске изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Информация актуальна для пассажиров автобусов № 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4. 6, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В связи с проведением репетиций парада, посвященного 75-летию освобождения Петрозаводска, вносятся изменения в организацию движения автобусных маршрутов 21 июня с 19.30 до 00.00, 23 июня с 8.00 до 13.00, 25 июня с 19.00 до 00.00, 27 июня с 19.00 до 00.00.

Изменятся маршруты автобусов №5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4. 6.

О новых маршрутах читайте на сайте администрации Петрозаводска.