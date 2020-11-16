В Петрозаводске юноша попался на краже дорогих наушников

Девятнадцатилетний петрозаводчанин пытался вынести из магазина бытовой техники наушники за 14 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В Отдел полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от работников магазина бытовой техники. Сотрудники службы безопасности заметили, как один из посетителей спрятал в рюкзаке коробку с дорогими наушниками. Они же помешали ему выйти из магазина и вызывали наряд полиции.

Полицейские установили личность подозреваемого – 19-летнего петрозаводчанина. Он вернул украденные наушники. Их стоимость - 14 тысяч рублей.

Юноша признался, что пытался пронести мимо кассы наушники, чтобы впоследствии их продать.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Петрозаводске житель Прионежья отвлекся на остановке и остался без рюкзака.